Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»

19 сентября 2025 20:03
Фигура спорная, а потому обсуждаемая.

У Хюррем-султан всегда было два лица. Для одних она — умная и харизматичная женщина, которая сумела стать реальной правительницей. Для других — коварная интриганка, разрушившая Османскую империю.

В самой Турции ее имя до сих пор звучит с оттенком скандала, и во многом это связано не только с историей, но и с тем, как ее показывали летописцы и… современные сериалы.

Рождение стереотипа

После выхода «Великолепного века» за пределами Турции о Хюррем заговорили с новой силой. Но именно тогда родился и устойчивый стереотип: турки ее ненавидят. Почему? Потому что на экране она выглядела как хладнокровная интриганка, виновная в смерти Мустафы, а в реальности еще и была замешана в падении империи.

Да, Мустафу казнили, и слухи о причастности Хюррем к этому ходили. Но прямых доказательств нет. В донесениях послов речь шла о пересказах и домыслах. Того самого «поддельного письма» и вовсе не существовало. Обвинить было проще, чем признать: сын и правда восстал против отца.

Обвиняют в развале империи

Часто можно услышать: Хюррем возвела на трон слабого сына Селима, и именно из-за этого начался закат Османской державы. Действительно, Селим получил власть при ее поддержке. Именно она считается родоначальницей «женского султаната» — периода, когда жены и матери правителей начали реально управлять государством.

Но обвинять ее в развале империи некорректно. При Селиме Османская империя не рушилась — наоборот, расширяла границы: был завоеван Кипр, Йемен снова стал частью державы, а Тунис отобрали у испанцев.

Настоящий кризис начался позже, при Мураде и влиянии Сафие и Нурбану, которые действительно втащили во власть коррупцию и ослабили страну изнутри.

Летописцы создавали негативный образ

Здесь все становится интереснее. Первые придворные историки не могли открыто критиковать действующих правителей. Но вот «прошлое» можно было использовать для аллегорий. Мустафа Наима, один из первых придворных летописцев, получил прямое указание выставить женщин-правительниц в дурном свете.

В его трудах Хюррем превратилась в символ разрушения традиций. И дело то было не в ней. Просто к тому моменту в памяти народа еще были живы времена Кесем и Турхан, и новая власть хотела доказать: «женское правление — это плохо».

Хюррем стала просто козлом отпущения. Впрочем, более современные историки спешат обелить ее репутацию. И «Великолепный век» им в этом помогает.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
