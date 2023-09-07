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Стала копией Пугачевой: вот что сотворила с собой Распутина (фото)

7 сентября 2023 09:00
Стала копией Пугачевой: вот что сотворила с собой Распутина (фото)

Примадонне точно не понравится.

В Москве забили ложную тревогу. На улицах города заметили Аллу Пугачеву, которая должна быть в Израиле. Оказалось, что Примадонна действительно не возвращалась в Россию, а на глаза жителям столицы попалась Маша Распутина, вдруг превратившаяся в копию своей заклятой подруги.

Пока женщина, которая поет, остается вдали от родины, ее коллега осмелела. Звезда сделала до боли знакомую россиянам прическу. Она собрала свои кудри в высокий хвост, а ведь такой образ всегда был фишкой экс-супруги Филиппа Киркорова. Вот почему народ сперва растерялся, перепутав между собой исполнительниц.

Коллег и прежде часто сравнивали друг с другом, что обеих сильно раздражало. Особенно болезненно на такие сравнения реагировала Распутина. Артистка всегда заявляла, что внешность у них с Аллой Борисовной совершенно разная, но ее свежие снимки говорят об обратном.

Стала копией Пугачевой: вот что сотворила с собой Распутина (фото)
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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