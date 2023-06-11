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Стала Колобком: народ в ужасе от перемен во внешности Бузовой (фото)

11 июня 2023 13:00
Стала Колобком: народ в ужасе от перемен во внешности Бузовой (фото)

Звезде пора срочно садиться на диету.

Ольга Бузова не дает скучать хейтерам. Самая популярная девушка страны распрощалась со стройной фигурой, за что тут же подверглась травле.

В социальных сетях поющая телеведущая оставила новый пост, где показала себя во всей красе. Бузова позировала перед камерой в откровенном наряде, поэтому ее новые формы буквально бросались в глаза. Подписчики не стали держать свое мнение при себе.

«Ты поправилась. Такая мощная стала», «Стала какая-то большая», «Не секси», — написали они в комментариях.

Ничего нового из этих посланий знаменитость о себе не узнала. Ранее она сама призналась интернет-пользователям, что «стала Колобком». Перемены во внешности звезда списала на сильные отеки, которые возникли у нее из-за слишком частых перелетов. Артистка пыталась привести себя в порядок, отправившись на расслабляющие процедуры в баню, но растопить свой жирок ей так и не удалось.

Стала Колобком: народ в ужасе от перемен во внешности Бузовой (фото)
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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