Стала Колобком: народ в ужасе от перемен во внешности Бузовой (фото)

Ольга Бузова не дает скучать хейтерам. Самая популярная девушка страны распрощалась со стройной фигурой, за что тут же подверглась травле.

В социальных сетях поющая телеведущая оставила новый пост, где показала себя во всей красе. Бузова позировала перед камерой в откровенном наряде, поэтому ее новые формы буквально бросались в глаза. Подписчики не стали держать свое мнение при себе.

«Ты поправилась. Такая мощная стала», «Стала какая-то большая», «Не секси», — написали они в комментариях.

Ничего нового из этих посланий знаменитость о себе не узнала. Ранее она сама призналась интернет-пользователям, что «стала Колобком». Перемены во внешности звезда списала на сильные отеки, которые возникли у нее из-за слишком частых перелетов. Артистка пыталась привести себя в порядок, отправившись на расслабляющие процедуры в баню, но растопить свой жирок ей так и не удалось.