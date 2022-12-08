Стала изгоем, как принцесса Диана: Меган Маркл разрыдалась на публике

Меган Маркл оказалась не из робкого десятка. Супруга принца Гарри не устает убеждать публику в том, что на ее долю выпало огромное количество испытаний, с которыми она оказалась не в силах справиться самостоятельно.

Многие с нетерпением ждут документального фильма герцогов Сассекских, снятого для одной из известных стриминговых платформ, в котором супруги обещают выдать всю подноготную их непростых взаимоотношений с королевской семьей. В Сети уже можно увидеть трейлер проекта, в котором Маркл горько разрыдалась.

Бывшая актриса ясно дала понять, что повторила участь матери своего мужа — принцессы Дианы. Так же, как и она, Меган стала изгоем в Букингемском дворце. По словам герцогини, она не получила поддержки от родственников Гарри тогда, когда больше всего в ней нуждалась. «Они никогда не встанут на мою защиту», — подчеркнула герцогиня, ранее заявившая о том, что подвергалась травле на почве расизма.

Добавим, что фильм герцогов разбит на две части, премьера первой состоится 8 декабря, а второй — 15-го.