Стала еще краше: обомлеете, увидев последнюю «мисс СССР» спустя 30 лет

Ильмира Шамсутдинова покорила страну уже в 15 лет, став победительницей конкурса «Мисс СССР — 1991». Школьница завоевала симпатии членов жюри своей красотой, острым умом и невероятной грацией, а после конкурса продолжила строить модельную карьеру.

Так, Ильмира покоряла советские подиумы, представляя как местную, так и иностранную одежду. А при первой возможности отправилась за границу, где не только участвовала в конкурсах красоты, но и снималась для глянцевых журналов.

Но девушка не планировала концентрироваться лишь на модельном бизнесе, поэтому получила образование по специальности «менеджмент» и открыла салон красоты и модельную школу. А в 1998 году вышла замуж за своего возлюбленного Александра. В течение нескольких лет он активно ухаживал за Ильмирой, но так как был старше, она не воспринимала его попытки. А однажды сдалась и все же решила стать его женой.

Свежие фотографии поклонники Ильмиры находят в ее аккаунте в социальных сетях. Как отмечают фанаты, за прошедшие годы она практически не изменилась и все еще отличается красотой. Внешне легенда СССР выглядит значительно моложе своих лет, из-за чего не многие верят, что в этом году она отметила 47-летие.