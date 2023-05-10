Стала другим человеком: пикантное фото Глюкозы шокировало россиян
В жизни артистки начался «новый этап».
Наталья Ионова никогда не боялась экспериментов со стилем. Певица всегда следила за модными тенденциями, удивляя публику смелыми решениями, а не так давно шокировала фанатов абсолютно новым образом.
Так, Глюкоза решила состричь свои длинные волосы и оставить каре, которое едва доходит ей до плеч. Новой прической она похвасталась, опубликовав весьма пикантную запись, сделанную во время ее отдыха. И в кадре исполнительница хвастается не только короткими волосами, но и привлекательной фигурой.
«Новая стрижка — новый этап жизни», — пишет Ионова.
Подписчики знаменитости остались в восторге от записи. В комментариях они осыпали ее комплиментами и восторгались не только волосами, но и откровенным нарядом, подчеркивающим ее формы.
«Как красиво», «Очаровательно», «Такая нежная», «Очень красивая», «Вот это фигура», «Сногсшибательная», — пишут восхищенные подписчики.