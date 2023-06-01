Стала другим человеком: Пелагея окончательно погубила природную красоту (фото)

Фанаты Пелагеи льют горькие слезы, глядя на новые фотографии певицы. Внешность звезды кардинально изменилась, но не в лучшую сторону.

В социальных сетях артистка опубликовала ряд снимков, сделанных во время совместной прогулки с ее шестилетней дочерью Таисией. В подписи к кадрам знаменитость предусмотрительно уточнила, что здесь нет ни капли фотошопа или фильтров.

Подписчики испытали шок, увидев, какой стала блондинка. Поклонники решили, что исполнительница обратилась за услугами пластических хирургов и косметологов и в результате стала другим человеком, окончательно погубив свою естественную красоту.