Стала другим человеком: Пелагея окончательно погубила природную красоту (фото)
Звезду не узнать.
Фанаты Пелагеи льют горькие слезы, глядя на новые фотографии певицы. Внешность звезды кардинально изменилась, но не в лучшую сторону.
В социальных сетях артистка опубликовала ряд снимков, сделанных во время совместной прогулки с ее шестилетней дочерью Таисией. В подписи к кадрам знаменитость предусмотрительно уточнила, что здесь нет ни капли фотошопа или фильтров.
Подписчики испытали шок, увидев, какой стала блондинка. Поклонники решили, что исполнительница обратилась за услугами пластических хирургов и косметологов и в результате стала другим человеком, окончательно погубив свою естественную красоту.
«Губищи накачала. Думала, она умнее остальных уток. Была индивидуальностью, а стала кряквой обыкновенной», «Пелагею не узнать», «Ты стала похожа на Оксану Самойлову. Зачем?» — возмущаются фолловеры.