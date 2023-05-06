Стала девочкой: лицо 63-летней Гузеевой претерпело кардинальные изменения

Лариса Гузеева была и остается одной из самых красивых актрис российского кино. Годы не властны над знаменитостью — она не перестает восхищать фанатов своим цветущим видом.

Звезда экрана активно ведет социальные сети, но свои фотографии публикует не так уж часто. На днях Гузеева все же порадовала фанатов новым снимком, от которого многие потеряли дар речи. Телеведущая сделала селфи при помощи зеркала и показала себя крупным планом.

Фолловеры обратили внимание на то, что лицо артистки претерпело кардинальные изменения. В 63 года Лариса Андреевна выглядит словно девочка — у нее совсем нет морщин.

Своей красотой ведущая обязана пластике, чего, впрочем, и не скрывает. Актриса избавилась от мешков под глазами с помощью блефаропластики, а также, как пишут в Сети, сделала круговую подтяжку лица. Кроме того, Гузеева не имеет ничего против инъекций ботокса и мезотерапии.