«Стала будто прозрачной»: от правды о последних днях Полищук станет не по себе

Любовь Полищук скончалась осенью 2006 года, не справившись с онкологией. До последних дней жизни проставленная артистка не отказывалась от своей работы и снималась в сериале «Моя прекрасная няня», приезжая практически с больничной койки.

По словам Ольги Прокофьевой, которая сыграла в ситкоме Жанну Аркадьевну, ее коллега день ото дня все сильнее сталкивалась с последствиями саркомы позвоночника и постоянно жаловалась на боль в спине. Она все чаще пропускала съемочные дни, а в последний раз, когда она приехала на площадку, была уже совершенно другим человеком.

«Она всегда была стройной, а тут стала будто прозрачной», — вспоминала Прокофьева в беседе с изданием «7 дней ».

В тот раз артистка едва справилась со своей работой, а в следующий раз уже не смогла принять участие в съемках. Как призналась знаменитость, при их последней встрече артистка была похожа на «березку» из-за своей худобы и слабости, а уже спустя несколько недель скончалась у себя дома на 58-м году жизни.