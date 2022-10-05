Стал жертвой нападения: случившееся с теледоктором Мясниковым попало на видео

Врач Александр Мясников имеет большой опыт съемок на ТВ. Поэтому к сюрпризам на площадке он относится спокойно, понимая, что это лишь рабочий процесс. А вот его поклонники куда больше беспокоятся за любимого теледоктора. Поэтому инцидент, произошедший в одном из выпусков шоу «О самом главном», их шокировал.

На съемки эпизода, посвященного генетическим заболеваниям, в студию пригласили обезьяну. Во время речи Мясникова животное подбежало к нему, вцепилось в одежду, а потом схватило зубами за ногу. Случившееся нападение попало на видео.

Александр поспешил успокоить зрителей и фанатов телепроекта. Хоть укус обезьяны и был довольно болезненным, но вред здоровью мужчины животное не нанесло. По словам врача, питомец уже второй раз появляется на шоу, так что он знал о строптивом характере зверя. Такой нрав может быть связан с возрастом: животное уже давно отметило 30-летний юбилей при средней продолжительности его вида в 25 лет. Мясников признался «Газете.Ру», что в детстве у него была обезьяна, и вот она кусалась куда ощутимее.