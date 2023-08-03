Стал затворником: на Мая Абрикосова из «Дома-2» без слез не взглянешь

Май Абрикосов стал одним из первых и самых ярких участников шоу «Дом-2». Казалось, обаятельный юноша всегда будет звездой эфира, но время расставило все по своим местам.

На скандальной телестройке Абрикосов подцепил звездную болезнь, за что и поплатился. Май ни во что не ставил других участников и постоянно грубил ведущим. В результате его с позором выгнали на голосовании.

С тех пор прошло больше 15 лет, про Абрикосова почти ничего не слышно. Попытки построить карьеру на телевидении не увенчались успехом. Май поселился в деревне в Воронежской области и начал вести затворнический образ жизни.

Внешне бывший участник популярного шоу сильно изменился. Экс-возлюбленный Алены Водонаевой заметно постарел, а его взгляд будто потух. Периодически Май напоминает о себе в социальных сетях, критикуя бывших коллег по проекту, чем вызывает у интернет-пользователей только жалость.