Стал совсем взрослым: чечеснкий сын Орбакайте влюбил в себя россиянок

Личная жизнь Кристины Орбакайте всегда была под прицелом фотокамер. И когда она родила своего младшего сына, за ним сразу стали пристально следить и гадать, на кого же из родителей будет похож мальчик.

Его отцом стал предприниматель из Чечни Руслан Байсаров. У мужчины были тёмные волосы и карие глаза, поэтому многие подумали, что папины гены будут сильнее. Однако Дени унаследовал все лучшие черты своей матери. У мальчика были светлые волосы, которые подчёркивали небесно-голубые глаза.

От Орбакайте ему достались даже миловидные черты лица, которые делали из него настоящего диснеевского принца.

Повзрослев, молодой человек стал мужественнее, и с лица ушло выражение детской невинности. Но это лишь добавило ему привлекательности. Теперь высокий блондин с нежным взглядом даже на совместных фотографиях со своей известной мамой привлекает к себе гораздо больше внимания россиянок, которые не стесняются восхищаться внешностью красавца.