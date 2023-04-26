Стал солидным мужчиной: Соседов решился на пересадку волос (фото)

Сергей Соседов заработал себе репутацию фрика в отечественном шоу-бизнесе. Этому способствовало странное поведение и высказывания музыкального критика. Его внешний вид тоже часто вызывал у публики недоумение и смех.

Но теперь все иначе. Пару лет назад Соседов получил заманчивое предложение стать ведущим шоу «За гранью». Чтобы достойно смотреться в кадре, Сергей проделал внушительную работу над собой. Начал со стиля — отказался от растянутых свитеров и брюк в пользу модных костюмов. Одним словом, стал солидным мужчиной.

А чтобы образ телеведущего производил вау-эффект, он решился на пересадку волос. От залысин 54-летнего критика не осталось и следа — о такой шевелюре мечтают многие мужчины его возраста. Подобные изменения в лучшую сторону не остались не замеченными в Сети.