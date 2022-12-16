Стал Шуриком задолго до триумфа «Операции "Ы"»: только гляньте на юного Демьяненко

Актеру неизменно шел один и тот же образ.

Александр Демьяненко стал звездой советского кино после того, как сыграл обаятельного Шурика в комедиях Леонида Гайдая. Артист ненавидел своего персонажа всей душой, ведь за этим образом никто не хотел замечать его драматический талант. Но, возможно, стать Шуриком ему было предначертано судьбой. Задолго до «Операции „Ы“» Демьяненко снялся в фильме «Ветер»: роль в этой картине стала для 21-летнего актера дебютом в кино.

События происходят в период гражданской войны. Рабочие паровозного депо отправляют на съезд комсомола трех человек, среди которых студент Митя в исполнении Демьяненко. Им придется проехать 1500 километров по территории, занятой белогвардейцами.

Герой Демьяненко предстал в образе трогательного юноши в очках. Возможно, именно этот типаж отчасти и вдохновил Гайдая на создание Шурика, который и пригласил актера на эту роль.

Пользователи Сети оценили дебют прославленного артиста и поделились своими впечатлениями: «Интересно было увидеть первую роль Александра Демьяненко, совсем юного и какого-то нелепого в своем революционном пылу».