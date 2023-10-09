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Стал счастливым отцом: окрыленный Николаев принимает поздравления

9 октября 2023 20:45
Стал счастливым отцом: окрыленный Николаев принимает поздравления

Перенесший инфаркт артист воссоединился с семьей.

Едва выписавшись из больницы, Игорь Николаев заговорил о самом важном в своей жизни. Композитор отмечает большой праздник — его дочери Нике исполнилось восемь лет. В социальных сетях артиста появилось трогательное фото с юной наследницей. К поздравлениям присоединились подписчики звезды и многие знаменитости.

Николаев уже тринадцать лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. В 2015 году супруга родила ему дочь Веронику. Несмотря на занятость, Игорь Юрьевич старается как можно больше времени проводить с девочкой. Он регулярно выкладывает в соцсети фотографии малышки, берет ее с собой в путешествия. Когда композитор попал в больницу с очередным инфарктом, дочери не сообщали о его состоянии, пока артист не пришел в себя.

Ника не единственный ребенок Николаева. У него есть дочь от первого брака — Юлия. Но в ее воспитании композитор практически не принимал участия.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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