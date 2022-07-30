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Нашлась управа: вот как Михалкова жестко поставили на место

30 июля 2022 15:09
Нашлась управа: вот как Михалкова жестко поставили на место

Приструнить легенду российского кинематографа смог только коллега-режиссер.

Никита Михалков заставил коллегу горько пожалеть о решение взять его в свой фильм. Эксцентричный артист на съемочной площадке зарвался на столько, что лишь жесткими методами его удалось призвать к порядку.

Об этом вспоминал режиссер серии фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников. Михалков сыграл Генри Баскервиля в «Собаке Баскервилей» и еще до начала съемок стал диктовать свои условия.

Игорь Федорович быстро осознал, что коллега не доверяет ему режиссуру фильма и пытается делать все по-своему. Тогда постановщик указал Никите Сергеевичу его место:

«Я рявкнул, и это произвело должный эффект».

В тот же момент, по словам постановщика, Михалков «поплыл» и начал советоваться с ним по каждому шагу, как актер, играющий роль, а не второй режиссер на площадке. Как иронично отмечал Масленников, он превратил оппонента в «послушного ягненка», благодаря чему на экраны вышел один из самых популярных советских фильмов об английском сыщике.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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