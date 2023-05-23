Стал отцом не по своей воле: вы и не знали, что у Маликова есть третий ребенок (фото)

Дмитрий Маликов больше 20 лет женат на Елене Изаксон. Любимая супруга подарила музыканту двух детей — дочь Стефанию и сына Марка. Несмотря на это, певца можно смело назвать многодетным отцом.

Исполнитель часто хвастается в социальных сетях своей уже взрослой красавицей-дочерью, а вот ее младшего брата показывает поклонникам не так уж участо. А о том, что у него есть еще одна дочь, исполнитель и вовсе предпочитает молчать.

Дело в том, что впервые Маликов стал отцом не по своей воле. У возлюбленной знаменитости уже была дочь Ольга, которую певец принял как родную. Любопытно, что падчерица артиста не афиширует родственную связь с ним.

Ольге 37 лет, она живет в Москве. Ее жизнь неразрывно связана с творчеством — Изаксон стала одним из самых востребованных столичных фотографов. Плотный рабочий график не помешал ей наладить личную жизнь. В 2016 году падчерица Маликова вышла замуж и вскоре после этого родила дочь Анну.