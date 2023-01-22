Стал неузнаваем: как сейчас выглядит постаревший муж Юлии Меньшовой (фото)

Порой человека старят обстоятельства, а не время. Пожалуй, для режиссера Игоря Гордина это замечание справедливо, как ни для кого другого.

Дело в том, что относительно недавно забота о большой семье легла именно на его плечи при крайне удручающих обстоятельствах. 5 июня ушел из жизни всеми любимый Владимир Меньшов, отец Юлии Меньшовой, являющейся женой Игоря.

После смерти Владимира Валентиновича, главным мужчиной семьи стал именно Игорь.

Возможно, именно большая ответственность и масса забот настолько сильно состарили знаменитого режиссера.