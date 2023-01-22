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Киноафиша Статьи Стал неузнаваем: как сейчас выглядит постаревший муж Юлии Меньшовой (фото)

Стал неузнаваем: как сейчас выглядит постаревший муж Юлии Меньшовой (фото)

22 января 2023 11:15
Стал неузнаваем: как сейчас выглядит постаревший муж Юлии Меньшовой (фото)

Глядя на эти фото, трудно поверить собственным глазам.

Порой человека старят обстоятельства, а не время. Пожалуй, для режиссера Игоря Гордина это замечание справедливо, как ни для кого другого.

Дело в том, что относительно недавно забота о большой семье легла именно на его плечи при крайне удручающих обстоятельствах. 5 июня ушел из жизни всеми любимый Владимир Меньшов, отец Юлии Меньшовой, являющейся женой Игоря.

После смерти Владимира Валентиновича, главным мужчиной семьи стал именно Игорь.

Возможно, именно большая ответственность и масса забот настолько сильно состарили знаменитого режиссера.

Стал неузнаваем: как сейчас выглядит постаревший муж Юлии Меньшовой (фото)
Фото: соцсети, Globallookpress.com, Legion-Media
Артем Пестов
Артем Пестов
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