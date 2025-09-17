Меню
Стал крестным отцом независимого кино — а мог стать им и у Копполы: как красота сыграла злую шутку с Робертом Редфордом

17 сентября 2025 07:58
Артист скончался 16 сентября.

Не стало Роберта Редфорда. Он ушел во сне, причина — болезнь сердца. Современные зрители знают его как Александра Пирса из MCU, но для кинематографа ХХ века это был символ целой эпохи: «Афера», «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Вся президентская рать», «Три дня Кондора», «Из Африки». Казалось бы, идеальная карьера. Но у этой идеальности была и оборотная сторона.

Когда красота мешает

Редфорд выглядел так, что студии и режиссеры видели в нем «голливудского принца». И именно это не раз ломало ему судьбоносные роли.

Роберт Эванс буквально тащил его в «Крестного отца» на роль Майкла Корлеоне, уверяя, что блондин Редфорд вполне сойдет за «северного итальянца». Но Фрэнсис Форд Коппола стоял на своем: Майкл должен быть «темным», итальянским, уязвимым.

В итоге роль досталась Аль Пачино — и мир получил одну из главных актерских карьер в истории.

«Выпускник» без шансов

Не менее показателен эпизод с «Выпускником». Редфорд пришел на пробы, но Майк Николс мгновенно его «завернул». Режиссер объяснил: никто в зале не поверит, что парень с такой внешностью может испытывать проблемы с девушками.

Постановщику нужен был герой, чужеродный в окружении блестящих калифорнийцев. Так в кино пришел Дастин Хоффман.

Муки выбора

Иногда же Редфорд сам говорил «нет» будущим легендарным фильмам. Например, отказался от главной роли в «Вердикте» Люмета — не хотел играть неудачника. В итоге образ, принесший номинацию на «Оскар», достался его другу Полу Ньюману.

Редфорд останется в истории как звезда и как режиссер, основатель «Сандэнса», человек, ставший крестным отцом независимого кино. Но также — и как актер, чья красота сыграла с ним злую шутку: слишком часто он был «слишком красив», чтобы поверить в его поражения и слабости.

Ранее мы писали: «Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали

Фото: Кадр из фильма «Иеремия Джонсон» (1972) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
