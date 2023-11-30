Стал известным актером, от матери отказался: как выглядит сын Фатеевой и Басова (фото)

Наталья Фатеева и Владимир Басов развелись, когда их сыну было четыре года. Мальчик, которого назвали в честь отца, отправился на воспитание к бабушке и дедушке по материнской линии. Он давно вырос и стал известным артистом. Но обиды прошлого до сих пор не отпускают звезду.

Свой путь в кино Басов-младший начинал как актер, а впоследствии стал режиссером и сценаристом. Отца знаменитости уже нет в живых, с матерью он не общается. Владимир Владимирович отказался от родительницы, потому что та сама этого захотела.

Их отношения никогда не были близкими и доверительными. Когда пришла пора идти в школу, Фатеева перевезла сына в столицу, но заниматься его воспитанием не захотела — отправила в интернат. И это сильно ранило звездного наследника.

Затем начались проблемы совсем другого плана. Актриса не приняла свою невестку и спровоцировала скандал, после чего родственники перестали поддерживать связь. Какое-то время Басов-младший пытался установить контакт, но в результате от этой затеи отказался, сделав вывод о том, что его маме лучше быть в одиночестве.