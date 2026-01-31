Стал известен триумфатор «Золотого орла»: зрители принесли ему 1,5 млрд рублей, а академики – сразу 6 статуэток

Даже ВЦИОМ признал эту ленту фильмом года.

30 января состоялась церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Главной интригой вечера, как всегда, был выбор лучшего игрового фильма года. Победителем в этой категории стала военная драма «Август», снятая Никитой Высоцким и Ильёй Лебедевым.

Фильм, вышедший в прокат в конце сентября 2025 года, рассказывает о событиях августа 1944 года в Западной Белоруссии. После освобождения территории советским войскам, уже перешедшим границу, угрожают вражеские диверсионные группы в собственном тылу.

Ликвидировать эту опасность поручено оперативникам военной контрразведки СМЕРШ. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков, а продюсером выступил Константин Эрнст.

Проект оказался кассовым хитом. Уже в октябре картина возглавила бокс-офис, а по последним данным на 30 января, её общие сборы в России превысили 1,56 миллиарда рублей.

Принимая статуэтку, продюсер картины Константин Эрнст поблагодарил киноакадемию и отметил, что её выбор совпал с народным: по данным социологов ВЦИОМ, «Август» и так признали фильмом года.

В итоге картина оказалась главным триумфатором вечера, собрав шесть наград. Помимо главного приза, «Золотых орлов» фильм получил за: