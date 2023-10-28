Стал главной звездой СССР: не поверите, почему Тихонова отказывались принимать в театральный вуз

Вячеслав Тихонов прославился не только благодаря десяткам ярких ролей, но из-за своей внешности. Его нередко признавали одним из самых эффектных артистов страны, однако мало кто знает, что он мог и не стать актером.

Дело в том, что Тихонова не взяли учиться во ВГИК, куда он пытался поступить. Во время вступительных испытаний приемная комиссия отказала ему, сославшись на внешность. По их мнению, артист не отличался красотой, был нефотогеничен.

И впоследствии, когда артист уже получил диплом, он неоднократно получал отказы как раз из-за внешности. Режиссеры и цензоры считали, что он не похож на советского человека. Не считал себя привлекательным и сам Тихонов, уверенный, что у него слишком большой нос, который портит весь облик.

Но уже после первого успеха отношение к артисту изменилось. И с годами Тихонов был признан одним из самых ярких и привлекательных артистов страны.