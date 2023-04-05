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Стал еще соблазнительнее: как изменился Костров из «Молодежки» спустя годы

5 апреля 2023 09:45
Стал еще соблазнительнее: как изменился Костров из «Молодежки» спустя годы

Такой внешности позавидуют голливудские звезды.

Роль Александра Кострова, хоккеиста и звезды команды «Медведи» в сериале «Молодежка», принесла челябинцу Ивану Жвакину всероссийскую популярность. Его целеустремленность, отзывчивость, готовность прийти на помощь в любой ситуации вкупе с впечатляющими внешними данными сделали его кумиром миллионов девушек. И сегодня они в восторге от него еще больше.

З1-летний артист с годами приобрел статус подлинного секс-символа, сравнимый с тем, что был у Джеймса Дина. Орлиные брови, широкие скулы и голливудская улыбка — неудивительно, что в комментариях поклонницы предлагают актеру прогуляться в ЗАГС.

Волевой подбородок и спортивное телосложение делают Ивана похожим на героя древнегреческих мифов. Подписчицам кажется, что он вот-вот осуществит все подвиги вместо Геракла. Большие голубые глаза и пышная шевелюра, дерзко выбивающаяся из-под укладки, наводят на мысли о голливудских красавцах. Любому из них звезда «Молодежки» даст фору. Стал еще соблазнительнее: как изменился Костров из «Молодежки» спустя годы

Фото: Кадры из сериала «Молодежка», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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