Стал другим человеком: Тимати «смыл» все татуировки, которыми было покрыло 70% его тела
Эксперимент удался.
Тимати шокировал народ резкими переменами во внешности. Рэпер избавился от нательных рисунков, которые всегда наделял особенным смыслом.
Музыкант говорил, что татуировки служат ему как отличное средство защиты от сглаза и зависти. Он уточнил, что на его концерты приходят разные люди и далеко не все из них настроены доброжелательно.
Вот почему поклонники не поверили своим глазам, когда увидели в соцсетях звезды видео, в кадрах которого он красуется перед камерой с абсолютно чистой кожей. Многие даже не сразу узнали знаменитость — он будто стал другим человеком.
Фанаты поняли, что свести татуировки Тимати не мог, ведь для этого требуется слишком много времени. Тогда интернет-пользователи решили, что исполнитель надел специальные рукава телесного цвета. А другие посчитали, что он замаскировал «обереги» при помощи специального тонального крема. В любом случае секрет своего преображения выпускник «Фабрики звезд» так и не раскрыл.