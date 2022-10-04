Стал для Брижит Бардо последним: правду о 30-летнем браке предали огласке

Звезда французского кино, секс-символ 50-х и 60-х годов Брижит Бардо была предметом обожания для многих мужчин. Но личная жизнь красавицы сложилась далеко не сразу. Ее отношения с постановщиком Роже Вадимом, актером Жаном-Луи Трентиньяном и музыкантом Жильбером Беко заканчивались очень быстро. А роман с Жаком Шарье был омрачен постоянным ссорами и даже драками. Многочисленные бойфренды-знаменитости и три развода — актриса уже отчаялась найти человека, близкого ей по духу.

И только в 1992 году 58-летняя актриса стала счастлива в браке. 30 лет назад она спонтанно заключила союз, который стал для нее последним. Своего будущего мужа Бернара д’Ормаля она знала всего месяц. На очередной прогулке, спасаясь от дождя, они укрылись в небольшой часовне, где тут же и решили расписаться. Эта поспешность обернулась самым крепким браком в жизни Бардо. Бернар не только принял насыщенную общественную деятельность Брижит по защите животных, но и разделил с ней эти обязанности. Супруги занимаются делами фонда, на базе которого функционирует ветеринарная клиника.