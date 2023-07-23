Стал даже лучше: не поверите, как сейчас выглядит сердцеед из «Голубой лагуны»
Настоящий мачо.
Съемки в «Голубой лагуне» принесли Кристоферу Аткинсу небывалую славу и горькое разочарование. Ему прочили блестящее будущее, а вместо этого звездный блондин стал худшим актером десятилетия. Но кое в чем знаменитости все же повезло.
Девчонки по всему миру сходили с ума от Ричарда Лестренджа, поэтому звездная болезнь не заставила себя ждать. Аткинс возомнил себя богом кинематографа, но у режиссеров и критиков создалось иное впечатление. Актерского образования у привлекательного блондина не было, а потому новые проекты с ним успеха не имели. Впоследствии артист перестал интересовать киношников и занялся бизнесом.
Сегодня сердцееду из картины Рэндала Клайзера уже 62 года. Но, кажется, время не властно над знаменитостью. Многие по-прежнему восхищаются внешностью очаровательного мачо.
«Очень привлекательный мужчина», «Для своих лет выглядит неплохо, чувствуется немецкая порода», «А наши Сыроежкины выглядят совсем иначе», «Сейчас даже лучше выглядит», — пишут в Сети.