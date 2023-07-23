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Стал даже лучше: не поверите, как сейчас выглядит сердцеед из «Голубой лагуны»

23 июля 2023 11:45
Стал даже лучше: не поверите, как сейчас выглядит сердцеед из «Голубой лагуны»

Настоящий мачо.

Съемки в «Голубой лагуне» принесли Кристоферу Аткинсу небывалую славу и горькое разочарование. Ему прочили блестящее будущее, а вместо этого звездный блондин стал худшим актером десятилетия. Но кое в чем знаменитости все же повезло.

Девчонки по всему миру сходили с ума от Ричарда Лестренджа, поэтому звездная болезнь не заставила себя ждать. Аткинс возомнил себя богом кинематографа, но у режиссеров и критиков создалось иное впечатление. Актерского образования у привлекательного блондина не было, а потому новые проекты с ним успеха не имели. Впоследствии артист перестал интересовать киношников и занялся бизнесом.

Сегодня сердцееду из картины Рэндала Клайзера уже 62 года. Но, кажется, время не властно над знаменитостью. Многие по-прежнему восхищаются внешностью очаровательного мачо.

Стал даже лучше: не поверите, как сейчас выглядит сердцеед из «Голубой лагуны»

«Очень привлекательный мужчина», «Для своих лет выглядит неплохо, чувствуется немецкая порода», «А наши Сыроежкины выглядят совсем иначе», «Сейчас даже лучше выглядит», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Голубая лагуна» (1980), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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