Стал даже лучше: не поверите, как сейчас выглядит сердцеед из «Голубой лагуны»

Съемки в «Голубой лагуне» принесли Кристоферу Аткинсу небывалую славу и горькое разочарование. Ему прочили блестящее будущее, а вместо этого звездный блондин стал худшим актером десятилетия. Но кое в чем знаменитости все же повезло.

Девчонки по всему миру сходили с ума от Ричарда Лестренджа, поэтому звездная болезнь не заставила себя ждать. Аткинс возомнил себя богом кинематографа, но у режиссеров и критиков создалось иное впечатление. Актерского образования у привлекательного блондина не было, а потому новые проекты с ним успеха не имели. Впоследствии артист перестал интересовать киношников и занялся бизнесом.

Сегодня сердцееду из картины Рэндала Клайзера уже 62 года. Но, кажется, время не властно над знаменитостью. Многие по-прежнему восхищаются внешностью очаровательного мачо.