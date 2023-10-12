Стакан всегда наполовину пуст: астрологи назвали самые пессимистичные знаки Зодиака

“Все, что ни делается, к лучшему”, - уверен оптимист. Его полная противоположность, пессимист, придерживается иной точки зрения: “Все, что ни делается, приводит к неприятностям”. Наверняка у каждого найдется знакомый, который видит мир в серых тонах и смотрит в будущее без радостного предвкушения. Чаще всего такие люди появляются на свет под тремя знаками зодиака.

Рак

Рейтинг склонных к унынию знаков зодиака возглавляет Рак. Представителям водной стихии достаточно самого крохотного повода, чтобы упасть в пучину вселенской печали. Они забьются в самый дальний уголок, чтобы пострадать от души, а заодно помучить окружающих, - депрессовать в одиночестве Рак категорически не умеет.

По словам астрологов, вылечить уроженца этого знака от хандры достаточно просто.

Нужно только уделить ему побольше внимания, обнять, поцеловать - в общем, окружить теплом и заботой. Тогда-то Рак оттает, позабудет про тлен и безысходность и вспомнит, каково это - радоваться жизни. Ровно до следующего приступа уныния.

Скорпион

Скорпионы известны своим ядовитым нравом. Их хлебом не корми - дай кого-нибудь ужалить. Но бывает и так, что наказывать некого, и тогда весь яд бродит внутри представителя знака и отравляет ему все существование. В такие моменты лучше не попадаться Скорпиону под горячую руку - есть риск получить вдвое больше замечаний.

Универсального рецепта от пессимизма для уроженцев водного знака человечество пока не придумало.

Остается только ждать, когда Скорпион успокоится - а скоро ль это случится, никто не знает. Может быть, уже через полчаса представитель знака выйдет в люди с сияющей улыбкой на лице, а может быть, еще неделю будет ходить мрачнее тучи.

Рыбы

“Эх, жизнь моя - жестянка”, - пел Водяной в известном советском мультфильме. Представители водной стихии похожи на этого персонажа точь-в-точь: постоянно чем-то озабочены, смотрятся в зеркальную гладь да ворчат себе под нос. Нередко Рыбки практически достигают дна в своей беспросветной печали, ходят, вот уж точно, как в воду опущенные.

Родным и друзьям, конечно, стоит насторожиться.

Но в большинстве случаев печаль Рыб пройдет точно так же, как появилась - совершенно незаметно. Или в своих переживаниях представитель знака доберется до самой крайней точки, оттолкнется и вернется обратно, на старт. Одним словом, лучше не мешать меланхоличным Рыбкам наслаждаться хандрой.