Стакан — лучший друг: мужчины с этими именами чаще всего становятся алкоголиками

“Где винцо, там и горюшко”, - гласит народная мудрость. Если умеренное употребление спиртных напитков идет на пользу здоровью человека, то чрезмерная любовь к горячительному может принести немало бед. Согласно статистике ВОЗ, среди любителей спиртного больше мужчин, чем женщин - 61% против 55%. Специалисты в сфере эзотерики не остались в стороне от этой темы и выяснили, обладатели каких имен чаще попадают в лапы зеленого змия. Рассказываем, какие имена носят мужчины, склонные к алкоголизму.

Анатолий

С мужчинами, получившими от родителей имя Анатолий, нужно держать ухо востро. Они падки на спиртное и не упустят случая “заложить за воротник”. Как правило, пагубная привычка появляется в их жизни еще в юном возрасте. С течением времени тяга к алкоголю только усиливается и может привести с собой “друзей” - например, агрессию.

В подпитии Анатолий вполне способен ввязаться в серьезный конфликт, устроить драку, испортить домашнее или чужое имущество.

Вадим

Обладатели имени Вадим - мужчины закрытые, замкнутые, они не любят делиться с окружающими своими тревогами и переживаниями. Рано или поздно носители этого имени находят решение позабыть о проблемах - то есть подсаживаются на спиртное. Вполне возможно, что впоследствии они пристрастятся также к азартным играм или другим пагубным слабостям.

Избавиться от них Вадиму будет очень трудно, поэтому желательно вовсе не подпускать его к стакану и другим опасным для него вещам.

Денис

Имя Денис имеет древнегреческие корни - в давние времена эллины почитали бога плодородия и виноделия Диониса. Неудивительно, что мужчины, которых мама с папой нарекли этим именем, со временем начинают испытывать непреодолимую тягу к алкогольным напиткам. Кроме того, Денис обожает праздный образ жизни - застолья, посиделки с друзьями за бокалом чего-нибудь горячительного. Порой это увлечение перерастает в серьезную зависимость.

Сергей

Подобно Вадимам, носители имени Сергей топят в спиртном свои проблемы и печали. Поскольку обладатели этого есенинского имени наделены чувствительной душой, они нуждаются в средстве, которое способно заставить их забыть о реальном мире и его несовершенстве.