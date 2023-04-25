СССР снова в тренде: вот что модницам стоит достать из бабушкиного сундука (фото)

Советская мода была не хуже европейской или американской. Особенно часто красивые наряды старались демонстрировать в кино. У героинь всегда была стильная одежда разных фасонов и расцветок. Поэтому и сегодня стоит вдохновляться этими образами. К тому же следующие вещи можно позаимствовать даже у бабашки.

Сегодня модницам следует присмотреться к трикотажному жилету, как у секретарши Верочки из «Служебного романа». Он прекрасно сочетается с офисными рубашками и свободными футболками. А хорошим дополнением к нему станут широкие брюки или длинная юбка.

Другим атрибутом стильного гардероба должна стать косынка. Она подходит для создания причесок, в качестве головного убора и способна украсить даже дамские сумочки. Если этот аксессуар сделан из шелка, то он будет отлично сочетаться с женственным платьем. А если платок изготовлен из более грубого материала, то модницы могут смело экспериментировать и носить его даже с кожаной курткой.