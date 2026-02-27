Оповещения от Киноафиши
СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией

27 февраля 2026 21:00
Операторы трудились в 30-градусный мороз.

Сергей Бондарчук получил «Оскар» за культовую «Войну и мир», но он был не первым. За четверть века до него, в разгар Второй мировой, советское кино уже достигло этой высоты. Только статуэтка тогда была гипсовой, а наградили не актеров и режиссеров, а военных операторов, снимавших прямо на передовой.

В ноябре 1941 года, когда немцы стояли под Москвой, Сталин вызвал председателя Комитета по делам кинематографии Ивана Большакова.

Мы собираемся нанести немцам удар огромной силы. Думаю, что они его не выдержат и покатятся назад… Надо все это заснять на пленку и сделать хороший фильм, — сказал он.

Задачу поручили режиссерам Леониду Варламову и Илье Копалину. Работа шла в чудовищных условиях. Тридцать операторов были закреплены за армиями и снимали прямо на передовой в тридцатиградусный мороз. Техника замерзала, руки коченели, но люди продолжали работать. Монтаж не останавливали даже во время воздушных тревог.

Через полтора месяца фильм был готов. Его назвали «Разгром немецких войск под Москвой». На премьере в феврале 1942 года зал рыдал — особенно под Пятую симфонию Чайковского, которая звучала на кадрах сожженных деревень и тел убитых детей.

В США ленту отправили с важной миссией: убедить американцев, что помогать Советскому Союзу нужно и правильно. Для американского зрителя фильм перемонтировали, сократили на 14 минут, убрали излишне идеологические моменты и дали новое название — «Moscow Strikes Back» («Москва наносит ответный удар»).

Уже в марте 1943 года картина получила «Оскар» как лучший документальный фильм. Награду вручили вместе с тремя другими лентами — в тот год академия отметила сразу четырех победителей в этой категории . На церемонии в Лос-Анджелесе советских режиссеров не было — статуэтку принял дипломат Леонид Антонов.

Та статуэтка до сих пор хранится в Музее кино в Москве. И она заметно отличается от современных «Оскаров»: в военное время их делали из гипса и лишь покрывали золотой краской. Поменять на полноценную золотую обещали после войны, но началась холодная война, и обещаение осталось невыполненным.

Фото: Кадры из фильмов «Разгром немецких войск под Москвой» (1942 г.), «Война и мир» (1965 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
