СССР накрыл «ковер смерти»: как в 60-е страна чуть не вымерла от черной оспы

Дважды сталинский лауреат, заслуженный деятель искусств РСФСР Алексей Кокорекин привез из Индии ковер брамина — тело индийского жреца сожгли в обряде, на котором художник тоже был. Знал бы он, что вместе с ковром везет в Москву свою гибель и смертельную опасность для всей страны.

Кокорекин перед поездкой от оспы не прививался, а в медкарте отметка о сделанной прививке стояла. Он почувствовал себя плохо вечером, сразу после прибытия в столицу.

Верный диагноз удалось поставить при помощи патологоанатома-старожила. Это была черная оспа. Медики схватились за голову: как заболевание, которое без малого 40 лет назад победили в Союзе, снова оказалось в самом сердце страны?

КГБ, МВД, Госсанэпиднадзор и армия — чтобы предотвратить распространение болезни, были мобилизованы все силы и средства, железнодорожное сообщение со столицей закрыли. Советские власти даже развернули самолет, который почти долетел до Парижа — на борту был человек, с которым контактировал художник. Сотрудники КГБ нашли и изолировали все контакты Кокорекина — более 9000 человек. Из них умерло 45.

Власти запустили повторную прививочную кампанию. Медикам удалось за полтора месяца привить 5,5 млн москвичей и 4 млн жителей Подмосковья. На предотвращение вспышки черной оспы ушло 44 дня.