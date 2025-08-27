СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Режиссер называл причины, но поверить в них трудно.

Вы включаете старую советскую комедию, там появляется молодой Владимир Высоцкий, берет гитару, открывает рот… и из динамиков льется чужой баритон без фирменной хрипотцы. Диссонанс настолько жесткий, что хочется проверить звук: может, кассета бракованная? Но нет — так и задумано.

В 1966-м году в картине «Саша-Сашенька» режиссер решил рискнуть: голос Высоцкого убрали, актера оставили.

Почему так вышло?

Официальная версия звучит скучно: якобы манера исполнения Высоцкого казалась «несовместимой с жанром лирической комедии». Режиссер Виталий Мельников не хотел, чтобы фирменная хрипотца выбивала зрителя из легкого, почти эстрадного тона фильма.

Ну а спорить с творческим решением тогда никто не стал: если режиссер говорит «переозвучить» — значит, переозвучат.

Кто же подменил голос?

Вот тут начинается самое занятное. По воспоминаниям актера Льва Прыгунова, именно его позвали в студию после съемок, чтобы «помочь с одной песней». Он утверждал, что действительно перепел за Высоцкого.

Но ходят слухи, что голосов было два — и второй исполнитель так и остался неизвестным. Одни уверяют, что это был дублер из хора, другие — что вокал наложил сам звукорежиссер.

Исторический контекст

Для нас сегодня Высоцкий — символ эпохи, голос поколения, который трудно спутать. Но в середине 60-х его песенное амплуа только рождалось.

Его хриплый надрыв считался слишком «уличным», слишком грубым для официального кинематографа. Союз был не готов пустить в массовую комедию тот самый голос, который позже станет культовым.

Ранее мы писали: За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР