Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

27 августа 2025 09:25
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Режиссер называл причины, но поверить в них трудно.

Вы включаете старую советскую комедию, там появляется молодой Владимир Высоцкий, берет гитару, открывает рот… и из динамиков льется чужой баритон без фирменной хрипотцы. Диссонанс настолько жесткий, что хочется проверить звук: может, кассета бракованная? Но нет — так и задумано.

В 1966-м году в картине «Саша-Сашенька» режиссер решил рискнуть: голос Высоцкого убрали, актера оставили.

СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Почему так вышло?

Официальная версия звучит скучно: якобы манера исполнения Высоцкого казалась «несовместимой с жанром лирической комедии». Режиссер Виталий Мельников не хотел, чтобы фирменная хрипотца выбивала зрителя из легкого, почти эстрадного тона фильма.

Ну а спорить с творческим решением тогда никто не стал: если режиссер говорит «переозвучить» — значит, переозвучат.

Кто же подменил голос?

Вот тут начинается самое занятное. По воспоминаниям актера Льва Прыгунова, именно его позвали в студию после съемок, чтобы «помочь с одной песней». Он утверждал, что действительно перепел за Высоцкого.

Но ходят слухи, что голосов было два — и второй исполнитель так и остался неизвестным. Одни уверяют, что это был дублер из хора, другие — что вокал наложил сам звукорежиссер.

СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Исторический контекст

Для нас сегодня Высоцкий — символ эпохи, голос поколения, который трудно спутать. Но в середине 60-х его песенное амплуа только рождалось.

Его хриплый надрыв считался слишком «уличным», слишком грубым для официального кинематографа. Союз был не готов пустить в массовую комедию тот самый голос, который позже станет культовым.

Ранее мы писали: За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР

Фото: Кадр из фильма «Саша-Сашенька» (1966)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой Читать дальше 28 августа 2025
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2» Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2» Читать дальше 26 августа 2025
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку Читать дальше 25 августа 2025
Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер Читать дальше 25 августа 2025
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком» «Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком» Читать дальше 25 августа 2025
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа «Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа Читать дальше 28 августа 2025
Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла Читать дальше 27 августа 2025
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет Читать дальше 26 августа 2025
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен «Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен Читать дальше 25 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше