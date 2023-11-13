Ссоры, бунты и непотребство: что в Союзе скрывали о фильме «Земля Санникова»

«Земля Санникова» — приключенческий фильм, который смотрится на одном дыхании. Актеры, кажется, не играют, а живут в кадре, сюжет динамичный, диалоги интересные.

Но за этим ощущением легкости стоит большая и некрасивая история. Ведь картина является одной из самых скандальных из-за процесса создания.

Проблемы начались еще на этапе отбора актеров. Леонид Попов и Альберт Мкртчян хотели видеть в роли Крестовского Владимира Высоцкого. Тот был окрылен предложением, написал три песни — даже «Кони привередливые», которые потом пела вся страна.

Но худсовет не одобрил его кандидатуру. На роль пригласили Олега Даля, который, по свидетельствам очевидцев, большую часть съемок находился в «разобранном» состоянии и злоупотреблял горячительными напитками.

Сергей Шакуров, который играл каторжанина, считал режиссеров новичками и дилетантами. Вместе с Дворжецким, Далем и Вициным они устроили забастовку: отказались выполнять требования руководителей съемочной группы.

Руководство «Мосфильма» менять Попова и Мкртчяна не стало. Шакурову сделали выговор, сняли с роли — его заменил Юрий Назаров.

Во время натурных съемок актеры и операторы страдали от сорокаградусной жары. Сцену с подъемом Крестовского на колокольню пришлось переснимать, потому что в кадр попали телевизионные антенны. Когда работа над картиной закончилась, все вздохнули с облегчением.