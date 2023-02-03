Ссора на всю страну: звезда «Доброго утра» годами скрывала неприглядную правду

Лариса Вербицкая в течение многих лет будила россиян на программе «Доброе утро». За годы карьеры она завоевала сердца миллионов фантов, но старательно скрывала правду о своей личной жизни от преданных поклонников.

Как оказалось, первым супругом телеведущей стал Юрий Вербицкий, с которым она познакомилась еще в юности. До свадьбы молодые люди были вместе два года, а церемония прошла, когда Ларисе было всего 20 лет. Первое время супруги жили душа в душу, но потом Юрий начал ревновать свою избранницу и однажды даже позволил поднять на нее руку. Постоянные ссоры и привели к разводу.

После расставания звезда экрана переехала к родителям, которые помогали воспитывать их общего с Юрием наследника Максима. Сама Лариса старалась не делиться с публикой подробностями своего брака и постоянных конфликтов, но Юрий предпочел выставить их отношения на всеобщее обозрение.

В шоу «Секрет на миллион» он заявил, что на самом деле Ларису нельзя было назвать хорошей матерью. Якобы воспитание их сына полностью легло на его плечи, пока телеведущая строила карьеру. Она даже не знала, в какой детский сад ходит ее сын — настолько была увлечена работой. А после развода Вербицкая запрещала Юрию и Максиму видеться, поэтому им приходилось постоянно идти на хитрости.

Вербицкая при этом старается до сих пор не вспоминать о своем первом замужестве. Она лишь упоминает, что брак был «кошмаром», а единственная радость — рождение сына.