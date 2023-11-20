Ссора до гробовой доски: Попов всю жизнь точил зуб на Никулина из-за пустяка

В шоу-бизнесе царит ожесточенная конкуренция. Звезды сражаются за место под солнцем и внимание зрителей. Конфликты на этой почве происходят и в цирковой среде. В свое время два главных советских клоуна — Юрий Никулин и Олег Попов — поссорились так, что потом всю жизнь не могли простить друг друга.

Артистов свел Михаил Румянцев (Карандаш) еще в начале 50-х, однако пути будущих знаменитостей разошлись. Никулин выбрал цирк на Цветном бульваре, а Попов — на проспекте Вернадского. Однажды оба коллектива отправились на гастроли в Ленинград, где и произошел курьезный случай.

Газетчики посетили выступления и нашли сходство в программах молодых клоунов. Звезду «Бриллиантовой руки» обвинили в плагиате коллеги. Юрий Никулин был в ярости от таких обвинений. С тех пор отношения между бывшими друзьями сошли на нет: Никулин даже не позволил Олегу Попову отпраздновать свое 60-летие на Цветном бульваре. Трогательного примирения так и не произошло.