Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи США стояли на ушах: известная актриса прославилась за границей из-за пикантных слухов

США стояли на ушах: известная актриса прославилась за границей из-за пикантных слухов

24 сентября 2023 08:15
США стояли на ушах: известная актриса прославилась за границей из-за пикантных слухов

Личную жизнь знаменитости обсуждала вся страна.

Пик карьеры Натальи Лапиной пришелся на конец 80-х. В то время она снялась во множестве ярких работ и была признана одной из главных артисток эпохи. Но она решила попытать счастья и переехала за границу, где стала известна уже не только благодаря своему таланту.

В США, где в итоге она поселилась, Лапина прославилась своими романами. Она дважды была замужем, но публика была уверена, что этим ее личная жизнь не ограничивается. Лапиной приписывали отношения со многими актерами, в числе которых Джек Николсон и Микки Рурк, но ни один из актеров официально не подтвердил эти домыслы.

Одновременно с этим Лапиной не удавалось построить успешную карьеру в Голливуде. Она снималась в низкобюджетных картинах и спустя некоторое время решила сконцентрироваться на музыке. Сегодня артистка записывает композиции, которые исполняют популярные музыканты. Например, именно Лапина написала «По полюшку» для Любови Успенской.

Фото: Кадр из фильма «Жизнь Клима Самгина» (1986-1988)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше