США стояли на ушах: известная актриса прославилась за границей из-за пикантных слухов

Пик карьеры Натальи Лапиной пришелся на конец 80-х. В то время она снялась во множестве ярких работ и была признана одной из главных артисток эпохи. Но она решила попытать счастья и переехала за границу, где стала известна уже не только благодаря своему таланту.

В США, где в итоге она поселилась, Лапина прославилась своими романами. Она дважды была замужем, но публика была уверена, что этим ее личная жизнь не ограничивается. Лапиной приписывали отношения со многими актерами, в числе которых Джек Николсон и Микки Рурк, но ни один из актеров официально не подтвердил эти домыслы.

Одновременно с этим Лапиной не удавалось построить успешную карьеру в Голливуде. Она снималась в низкобюджетных картинах и спустя некоторое время решила сконцентрироваться на музыке. Сегодня артистка записывает композиции, которые исполняют популярные музыканты. Например, именно Лапина написала «По полюшку» для Любови Успенской.