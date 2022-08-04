Сроки возвращения Пугачевой в Россию назвали родные

Алла Пугачева может вернуться в Россию уже в самое ближайшее время. В этом уверен племянник артистки Владислав.

После отъезда Пугачевой и Галкина в Израиль в феврале этого года многочисленные поклонники активно гадают, намерена ли Примадонна вновь оказаться в родной стране. Сама певица никак не комментирует ситуацию, а инсайдеры регулярно делятся различными версиями. При этом родственники артистки уверены, что увидят ее совсем скоро.

Как рассказал племянник исполнительницы Владислав Пугачев, он не сомневается в том, что в ближайшее время сможет встретиться со своей знаменитой родственницей.

«Думаю, она скоро вернется в Москву», — цитирует его слова портал Prozvezd.info.

Отметим, что ранее сама артистка заявляла, что отправилась в Израиль на лечение и не собирается покидать страну навсегда. Не так давно она вместе с семьей отправилась в Латвию, где живет недалеко от Рижского залива.