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Сроки возвращения Пугачевой в Россию назвали родные

4 августа 2022 13:25
Сроки возвращения Пугачевой в Россию назвали родные

Родственники верят в приезд Примадонны на родину.

Алла Пугачева может вернуться в Россию уже в самое ближайшее время. В этом уверен племянник артистки Владислав.

После отъезда Пугачевой и Галкина в Израиль в феврале этого года многочисленные поклонники активно гадают, намерена ли Примадонна вновь оказаться в родной стране. Сама певица никак не комментирует ситуацию, а инсайдеры регулярно делятся различными версиями. При этом родственники артистки уверены, что увидят ее совсем скоро.

Как рассказал племянник исполнительницы Владислав Пугачев, он не сомневается в том, что в ближайшее время сможет встретиться со своей знаменитой родственницей.

«Думаю, она скоро вернется в Москву», — цитирует его слова портал Prozvezd.info.

Отметим, что ранее сама артистка заявляла, что отправилась в Израиль на лечение и не собирается покидать страну навсегда. Не так давно она вместе с семьей отправилась в Латвию, где живет недалеко от Рижского залива.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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