Срочно нужен ДНК-тест: какой выросла дочь самой страшной красотки из Испании (фото)
Звездная наследница утерла нос хейтерам.
Чтобы стать известной актрисой, вовсе не обязательно обладать выдающимися природными данными. Своим примером это доказала муза Педро Альмодовара — Росси де Пальма.
Внешность звезды экрана настолько необычна, что ее окрестили самой страшной красоткой. Именно это и стало визитной карточкой артистки и обеспечило ей успех.
Наладила Росси и личную жизнь. Звезда фильма «Женщины на грани нервного срыва» вышла замуж и подарила мужу двоих детей — сына Габриэля и дочь Луну. Многие гадали, какой же вырастет звездная наследница. Хейтеры злорадствовали, уверяя, что малышка со временем станет так же «прекрасна», как и ее мать. Время показало, что они ошиблись.
Глядя на фотографии Луны, интернет-пользователи твердят, что это тот самый случай, когда срочно нужен ДНК-тест. Дочь Росси выросла красавицей, чем утерла нос всем злопыхателям.