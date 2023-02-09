Срочно нужен ДНК-тест: какой выросла дочь самой страшной красотки из Испании (фото)

Чтобы стать известной актрисой, вовсе не обязательно обладать выдающимися природными данными. Своим примером это доказала муза Педро Альмодовара — Росси де Пальма.

Внешность звезды экрана настолько необычна, что ее окрестили самой страшной красоткой. Именно это и стало визитной карточкой артистки и обеспечило ей успех.

Наладила Росси и личную жизнь. Звезда фильма «Женщины на грани нервного срыва» вышла замуж и подарила мужу двоих детей — сына Габриэля и дочь Луну. Многие гадали, какой же вырастет звездная наследница. Хейтеры злорадствовали, уверяя, что малышка со временем станет так же «прекрасна», как и ее мать. Время показало, что они ошиблись.

Глядя на фотографии Луны, интернет-пользователи твердят, что это тот самый случай, когда срочно нужен ДНК-тест. Дочь Росси выросла красавицей, чем утерла нос всем злопыхателям.