«Срочно к врачу»: истощенный вид жены Бондаренко переполошил народ
Фанаты актера бьют тревогу.
Станислав Бондаренко нашел свое счастье рядом с Аурелией Алехиной. Актер и его супруга часто делятся подробностями личной жизни в социальных сетях. Одна из их недавних публикаций и вовсе шокировала поклонников.
Возлюбленные записали сторис и рассказали поклонникам, что посмотрели много самых разных сериалов. Алехина заметила, что ее избранник не стал накладывать на видео фильтры, которые могли бы улучшить ее внешность. Однако интернет-пользователи пришли к выводу, что никакие фильтры знаменитости не помогут, поскольку она остро нуждается в помощи медиков.
Народ ошеломил истощенный вид модели. К тому же многие отметили, что Алехина выглядит слишком неестественно.
«Срочно жену к врачу! Худые в моде, но не анорексичного вида! Это перебор! Она выглядит старше тебя лет на 10», «Да дело не только в весе. Что за губы? Это просто ужас. Брови как у Бабы-яги и вытаращенные глаза. Куда он смотрел, когда женился?» — пишут в Сети.