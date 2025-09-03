Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»

Они же доказали всем, что хитами мирового кинопроката могут стать не только комедии и трогательные драмы.

Хотя киноиндустрия до сих пор восстанавливается после масштабных забастовок 2023 года, производство сотен новых фильмов в Голливуде на паузу уже никто не ставит. Как и раньше, на экраны продолжают выходить и громкие хиты, и откровенно так себе картины, так что сомнений о том, кто в итоге сможет попасть в список претендентов на «Оскар», у любителей кино почти не остается.

Так, уже к началу сентября в этом самом списке оказалось огромное количество проектов, а в ближайшие месяцы наверняка выйдет что-то еще более захватывающее — пока что оцениваем то, что уже есть, и рассказываем о некоторых из лучших фильмов этого года, достойных как минимум номинации на престижную кинопремию.

Спортивная драма с Брэдом Питтом стала очередным доказательством того, что подобный фильм можно сделать интересным даже для тех, кто далек от спорта — и тем более от опасных автогонок. В «F1» прекрасно все — потрясающая операторская работа, саундтрек от великого Ханса Циммера, по-прежнему впечатляющая актерская игра Питта, интересный закрученный сюжет и легкая любовная линия, которая никак не перебивает основную.

Картина стала самым кассовым проектом компании Apple Original Films и самого Брэда Питта, собрав более 600 миллионов долларов по всему миру, — зрительская поддержка во время оскаровской кампании ему точно обеспечена.

Пока что последняя часть культовой боевик-франшизы, «Финальная расплата» как будто была создана для того, чтобы стать не менее эпичным прощанием со зрителем — иначе как объяснить все те трюки, которые уж точно были куда опаснее предыдущих?

Том Круз спустя столько лет тоже не сдает позиций, оставаясь главной голливудской звездой, когда дело касается таких динамичных сюжетов, а сам фильм поражает воображение даже тех, кто уже давно перестал впечатляться подобными вещами.

Вышедший спустя почти 25 лет после релиза оригинального ужастика «28 дней спустя», сиквел под названием «28 лет спустя» стал идеальным продолжением полюбившейся истории, доказав, что только в руках Дэнни Бойла и Алекса Гарланда долгожданный сиквел мог уловить атмосферу пустоты и страха в «28 дней спустя».

Несмотря на то, что именно последний долгое время оставался классикой жанра, продолжение вполне может получить такой же статус, тем самым обеспечив популярность всей франшизе — буквально через несколько месяцев на экраны должен выйти третий по счету фильм под названием «28 лет спустя. Часть II: Костяной храм».

Очередной перезапуск истории о супергерое киностудии DC, фильм от Джеймса Ганна стал одним из самых ожидаемых фильмов этого лета и в итоге оправдал все надежды. Новая глава с Дэвидом Коренсветом в главной роли получила одобрение от самых ярых поклонников супергеройской компании, понравившись зрителям своим не слишком серьезным подходом к адаптации истории Супермена и легким юмором в перерывах между эпичными битвами и погонями.

Будет ли в итоге у «Супермена» непосредственный сиквел или что-то вроде кроссовера, уже не так важно — в способности Ганна представить героя в новой интерпретации и правильным способом уже никто не сомневается.

Изначально не воспринятый потенциальными зрителями как что-то особенное, вампирский хоррор Райана Куглера внезапно стал настолько популярным, что теперь фильму пророчат нетипичные для ужастика номинации на «Оскар». «Грешников» нельзя назвать типичным фильмом о вампирах, потому что сверхъестественные существа в нем — только одна из многих сюжетных линий.

Так, в картине переплетаются элементы исторической драмы о жизни чернокожего населения в США и создания «черной» музыки как части культуры страны — не говоря уже о том, что «Грешники» исследуют в том числе взаимоотношения внутри одной семьи и ее попытки адаптироваться в относительно новой среде.

Кстати, в «Грешниках» на самом деле куда больше скрытых смыслов, чем кажется — о том, почему одного из главных вампиров сделали именно ирландцем, можно почитать здесь.