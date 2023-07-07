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«Срочно худеть!»: вышедшая на лед Камила Валиева ошарашила публику

7 июля 2023 14:00
«Срочно худеть!»: вышедшая на лед Камила Валиева ошарашила публику

Лишний вес может лишить фигуристку шансов на Олимпиаду.

Камила Валиева — одна из самых талантливых фигуристок страны. В последнее время к ней приковано особенно пристальное внимание фанатов — за последний год девушка изрядно поправилась. Камиле уже исполнилось 17 лет, и для обычной девушки ее фигура вполне соответствует норме. Но поклонники боятся, что выступать на льду с таким весом она не сможет.

Девушка выложила новое видео со своим выступлением, под которым собралась почти тысяча комментариев. Многие фанаты восхищались талантом фигуристки, но нашлись и те, кто обратил внимание на растущие формы юной звезды.

«Срочно худеть!»: вышедшая на лед Камила Валиева ошарашила публику

Поклонники советуют Валиевой пересмотреть свою диету и обратиться к специалистам, чтобы не потерять спортивную форму. Чтобы попасть на Олимпийские игры и тем более продемонстрировать там хороший результат, ей потребуются диета и индивидуальные занятия. Ведь именно легкость помогает фигуристкам выполнять прыжки и другие сложные элементы на льду.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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