Среднестатистическая американка: карьеру дочери Тома Хэнкса не спасла необычная внешность

Кажется, что иностранные зрители уже устали от типичных красавцев с белоснежной улыбкой. Поэтому сегодня в голливудском кинематографе высоко ценятся артисты с нестандартной внешностью. И одной из них могла стать наследница Тома Хэнкса.

Элизабет дебютировала на больших экранах благодаря комедийной драме «Форрест Гамп». Даже в эпизодической роли она продемонстрировала свое актерское мастерство. А повзрослев, стала девушкой с необычными чертами лица. У нее прищуренный взгляд, пухлые щечки и почти незаметные брови. С такой внешностью она с легкостью бы стала востребованной артисткой.

Вместо этого дочь голливудской звезды предпочла жизнь среднестатистической американки. Она получила лингвистическое образование и теперь работает редактором в журнале. Изредка Элизабет появляется на красных дорожках вместе со своим отцом. И на совместных фотографиях заметно их поразительное сходство.