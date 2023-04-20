Средиземье, Вестерос и Поттериана: этот тест покажет, как хорошо вы знаете экономику фэнтези-вселенных

Помните ли вы, сколько стоит год обучения в Хогвартсе и кто был главным транжирой Семи Королевств?

Книги, фильмы и сериалы в жанре фэнтези отличаются не только ярким сеттингом, колоритными персонажами и увлекательными сюжетными поворотами, но и удивительной продуманностью. Создатели таких вселенных продумывают их до мелочей, от местных блюд до состояния экономики. Кстати, изначально фэнтези был исключительно литературным жанром. Свои корни он берет в эпосе разных народов - это и британские легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, и германская “Песнь о Нибелунгах”, и карело-финский “Калевала”. У жанра фэнтези есть свои отличительные особенности. Практически всегда в такого рода произведениях присутствуют некие артефакты, которые имеют большое значение не только для отдельных героев, но и я для всей вселенной в целом. В список персонажей входят правители, волшебники, злодеи, а также разного рода фантастические существа, например, драконы или эльфы. Жемчужинами жанра фэнтези считаются “Властелин колец” Дж. Р. Р. Толкина, “Песнь Льда и Пламени” Джорджа Мартина, поттериана Джоан Роулинг.

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