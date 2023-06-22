Среди главных «плагиатчиков» советской эстрады засветилась Пугачева: стыда не оберешься

Советские исполнители часто грешили подражанием западным артистам. Не стали исключением и легендарные «Веселые ребята», где когда-то пела Алла Пугачева.

Коллектив не раз ловили на неприкрытом плагиате. Так, композиция «Уходило лето» — это перепевка иностранной песни Cara Mia в исполнении знойных испанок из Baccara. Кавер-версия обрела бешеную популярность у советских граждан. Оригинал, к слову, в СССР почитали не меньше.

На этом «воровство» «Веселых ребят» не заканчивается. Они перепели композицию испанки Жанетт Porque te vas и нарекли песню «В последний раз».

Культовая «Люди встречаются» тоже не была придумана советскими авторами. Оригинал, исполненный венгерским артистом Петером Поором, называется Hajjaj fekete vonat. Получается, и народная советская песня «Люди встречаются» пришла с Запада.

Эти «выходки» в свое время сошли с рук «Веселым ребятам». Но сегодня, когда такие факты уже не скрыть, поклонники коллектива и Примадонны покраснеют от стыда после этих разоблачений.