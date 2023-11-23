Сразу же запретили: в этой советской песне о любви нашли абсурдный намек

Александр Зацепин за годы карьеры представил множество ярких композиций. Музыкант, например, подготовил музыку к комедиям «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и другим прославленным картинам. Но, несмотря на любовь всей страны, творчество Зацепина нередко запрещали чиновники.

Так, композитор подготовил музыку для драмы «31 июля». В число композиций вошла песня «Мир без любимого», слова для которой написал Леонид Дербенев. Трогательная песня должна была стать настоящим хитом, однако цензоры совсем не оценили ее.

Дело в том, что практически одновременно с премьерой из СССР эмигрировал Юрий Любимов. Композитор уехал в США, что стало большим скандалом. И в словах композиции цензоры увидели намек на эмиграцию Любимова.

«Как мы можем пропустить эту песню? Ведь подумают, что мы сожалеем, что Любимов остался на Западе», — возмущались советские чиновники.

В итоге песню запретили для публичного исполнения. А спустя некоторое время после премьеры отправился на полку и сам фильм из-за эмиграции Александра Годунова. Вновь ленту «31 июля» зрители увидели только спустя семь лет.