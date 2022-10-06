Сразу выгородила мужа: Подольская не скрыла жуткие синяки на теле

Наталья Подольская шокировала поклонников своим внешним видом. Знаменитость поделилась роликом, на котором предстала в короткой ночной рубашке и показала огромные синяки на своих ногах. Знаменитость не стала раскрывать, где именно она так сильно травмировалась, но обратила внимание, что ее супруг Владимир Пресняков не имеет к этому отношения.

«Любуюсь своими ножками. Муж не бьет, не беспокойтесь», — признается Подольская в своих социальных сетях.

Поклонники не оставили без внимания неожиданную публикацию артистки. Многие предположили, что знаменитость решила принять участие в очередном сезоне шоу «Ледниковый период», где во время тренировок и получила синяки, так как не катается на коньках профессионально. Сама Подольская предпочла никак не комментировать идеи своих фанатов, оставив все в тайне.