Сразу выдают деревенщину: от каких бровей уже отказалось большинство женщин 45+

Женщину старит не только возраст — эта истина известна всем. Старят неправильная одежда, плохой макияж, неудачно подобранная стрижка. А еще старят брови. Да-да, сложно поверить, но существует форма, которая не только придает возраста, но и делает даже из самой роковой красотки сельскую простушку.

Большинство женщин уже отказались от устаревших и немодных бровей. Но есть и те, кто по привычке совершает ошибку. Вот каким «дизайном» совершенно точно стоит пренебречь, чтобы не прослыть деревенщиной.

Что касается укладки, то категорически нельзя зачесывать брови «вниз». Такая укладка придаст возраста даже школьнице. Также нужно прекратить красить их в слишком темный цвет или резко очерчивать. Выщипывать брови стоит очень аккуратно, ведь брови-ниточки вряд ли уже когда-то войдут в моду вновь.