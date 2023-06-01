Сразу видно породу: прапраправнучка Николая I стала известной на весь мир (фото)

42-летнюю Николетту в Италии знают и любят под фамилией Романофф. В России же она потомок царской династии Романовых. Правда, потомок весьма необычный. Зачастую представители монаршего рода — это люди пафосные, бравирующие регалиями и своей изысканностью, тут и там подчеркивающие царское происхождение.

Николетта же отличается от дальних родственников. Да и профессию выбрала вполне себе «плебейскую». В Италии она известная актриса. Как ей удалось добиться известности? Да легко! Молодая женщина тут и там спекулировала на своей фамилии и выкладывала на стол переговоров в качестве козыря монаршее происхождение.

Примечательно, что такая поразительная честность нашла большой отклик среди ее поклонников. В соцсетях итальянской звезды не найти ни одного гневного или рассерженного комментария. Фанаты обожают Николетту и день ото дня осыпают звезду комплиментами.

О России итальянка по рождению тоже не забывает. И пару раз в год наведывается, чтобы запастись вдохновением для новых ролей и новых свершений.