Сразу видно, что властная: как выглядит женщина, из-за которой Корчевников так и не женился

С такой дамой жена ни к чему.

Бориса Корчевникова уже много лет пытаются женить поклонницы всех мастей и возрастов. Причем уже даже не на себе. Сосватать завидному холостяку хотят хоть какую-нибудь невесту. Но ведущий непреклонен. И тому есть причина.

В одной из своих программ шоумен честно признался: он не женат из-за мамы. Корчевников рассказал, что много раз водил к родительнице на поклон потенциальных невест, но все они пришлись не ко двору придирчивой женщине.

Однако мать телезвезды можно понять. Во-первых, Ирина Леонидовна выглядит для своих лет очень молодо и ухоженно, тем самым задает довольно высокую планку для кандидаток. Ведь всем известно, что мужчины выбирают мам. Во-вторых, имеет черты лица хоть и мягкие, но довольно властные.

Таким образом, найти «ту самую», ориентируясь на мнение идеальной во всех отношениях матери, Корчевникову будет очень непросто. Светские сплетники даже поговаривают, что журналист давно оставил попытки сменить статус с холостого на женатого и смирился с одиночеством.