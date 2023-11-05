Сразу видно — колхозница: по этим прическам Лисовец вычисляет женщину из деревни

Забудьте о них раз и навсегда.

Говорят, русские женщины самые красивые в мире, но даже они совершают промахи. Каждая из них хочет производить впечатление стильной и дорогой дамы, но вместо этого многие смахивают на провинциалок.

Испортить стиль могут многие детали — это и губы-уточки, и наращенные ресницы, и нарисованные брови. Однако модный стилист Влад Лисовец легко определяет колхозницу по другой не менее важной составляющей любого образа — по прическе.

По уверению эксперта, модная женщина никогда не станет носить на своей голове косички в любом виде. Кроме того, в черный список попали высокий хвост и сложная, идеально сделанная прическа.

«Она должна быть слегка небрежной, естественной», — подчеркнул телеведущий в беседе с порталом Woman.

И добавил, что икона стиля всегда делает акцент на том, что не старается никому понравиться, даже если на самом деле это не так.